Суд арестовал главу "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

Суд избрал меру пресечения в отношении гендиректора ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая. Он заключен под стражу сроком на 1 месяц и 10 суток, с 7 июля по 17 августа включительно.

Об этом "РГ" сообщил помощник председателя нижегородского облсуда Валерий Лазарев. Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Вячеслава Югая сегодня рассмотрел Московский районный суд Нижнего Новгорода. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, гендиректора компании задержали вчера. В регионе возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, в" части 5 статьи 290 УК РФ, по факту получения взяток должностными лицами ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".