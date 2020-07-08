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08.07.2020 14:45
Рубрика: Происшествия

В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке

Текст: Олег Платонов (Казань)

Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело против мужчины, который нападал на женщин в нижнекамском парке "СемьЯ". Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации надзорных органов, 33-летнего Альберта Хабибуллина обвиняют по статье "Хулиганство". Сегодня местный городской суд должен избрать меру пресечения  данному гражданину.

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Напомним, ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как в Нижнекамске мужчина нападает на женщин, которые гуляли по парку. Всего от его действий пострадало пять человек.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, по данному факту проводится проверка. Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, мотивом нападения стала ненависть к женщинам.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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