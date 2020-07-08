В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке

Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело против мужчины, который нападал на женщин в нижнекамском парке "СемьЯ". Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации надзорных органов, 33-летнего Альберта Хабибуллина обвиняют по статье "Хулиганство". Сегодня местный городской суд должен избрать меру пресечения данному гражданину.

Напомним, ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как в Нижнекамске мужчина нападает на женщин, которые гуляли по парку. Всего от его действий пострадало пять человек.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, по данному факту проводится проверка. Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, мотивом нападения стала ненависть к женщинам.