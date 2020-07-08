В Уфе расследовали дело о хищении кассиром банка 25 миллионов

В Уфе завершили расследование крупного хищения из банка в городе Салавате.

Как сообщает пресс-служба МВД России, бывшему старшему кассиру одного из банков города Салавата предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ. Ее мужу, который также стал фигурантом уголовного дела - по части 3 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ.

Объем уголовного дела составил 12 томов. Проведено документально-бухгалтерское исследование для установления ущерба, почерковедческая, фототехническая и психиатрическая экспертизы.

По версии следствия, кражи денег совершались с сентября 2017-го по май 2019 года.

- В одних случаях женщина выносила похищенные деньги из офиса, в других - передавала мужу в кассе банка. Ущерб составил более 25 миллионов рублей. По данным, полученным из букмекерских организаций, установлено, что значительную часть денег мужчина потратил на ставках, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В мае прошлого года старший кассир узнала, что в банке будет проведена ревизия, которая выявит недостачу. На возмещение ущерба денег у них не нашлось, и супруги решили скрыться. Похитив около одного миллиона рублей из кассы банка, вместе с двумя дочерьми они выехали из Салавата на своем автомобиле. Несколько дней жили в лесу. Затем вернулись в город, оставили машину в гараже и на такси выехали в Казань, где сняли квартиру.

Установить местонахождение беглецов, объявленных в розыск, и задержать их удалось совместными усилиями сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан, Управления ФСБ РФ по РБ и МВД по Республике Татарстан.

На время следствия обвиняемая была заключена под стражу, ее муж - помещен под домашний арест.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Салаватский городской суд Республики Башкортостан.