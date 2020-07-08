Власти помогут семье умершей женщины, пострадавшей в "Хромой лошади"

Власти Пермского края окажут материальную поддержку при погребении Ирины Пекарской, пострадавшей на пожаре в ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году. Об этом сообщили в региональном министерстве социального развития.

У Пекарской остались два сына, сейчас они находятся под опекунством дяди, а помогает их воспитывать и бабушка. Сейчас работники минсоца окажут помощь опекуну в оформлении пенсии на детей по случаю потери кормильца и помогут решить вопросы по наследству Пекарской. Семье умершей также оказывается необходимая правовая и психологическая помощь. Похороны запланированы сегодня, 8 июля.

Напомним, что Ирина Пекарская получила в "Хромой лошади" токсическое отравление мозга, после чего впала в кому. Она пролежала в больнице 11 лет и скончалась 6 июля.