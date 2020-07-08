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08.07.2020 13:53
Рубрика: Происшествия

Глава Минприроды прокомментировал заявление "Норникеля" по ЧП в Норильске

Текст: Игорь Зубков
Ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии - два несопоставимых понятия, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ответ на сообщение "Норникеля" о том, что компания оспаривает расчеты Росприроднадзора по размеру вреда от аварии в Норильске, но за свой счет ликвидирует последствия аварии и восстановит экосистему пострадавшего района.

"В соответствии с законодательством об охране окружающей среды юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме, - напомнил Кобылкин. - И если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право. Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб".

Фото: Правительство Красноярского края
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Согласно оценке Росприроднадзора, ущерб экологии от разлива 21,16 тысячи тонн нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании составил почти 148 млрд рублей: 147 млрд - вред водным объектам и 0,7 млрд - почвам. Минприроды готово отстаивать эту оценку в суде, следует из заявления Кобылкина.

"Разговоры о том, что в зачет могут пойти затраты на реализацию "серного проекта" компании, предусматривающего снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - не более чем разговоры, - заявил Кобылкин (его заявление передала пресс-служба Минприроды). - Эти средства не могут быть зачтены, поскольку не имеют никакого отношения к аварии и ее ликвидации".

"Норникель" заявил о некорректности использования в расчетах Росприроднадзора максимального коэффициента 5, учитывающего длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации (Кдл). Такой коэффициент, указывает компания, носит штрафной характер и применяется при непринятии или при длительном непринятии мер по ликвидации загрязнения, но "Норникель" незамедлительно начал ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов.

"Аргумент о необходимости применения максимального коэффициента Кдл к случаям загрязнения водных объектов нефтепродуктами в связи с их растворимостью также опровергается судебной практикой, - говорится в заявлении компании. - Попавшее в водные объекты дизельное топливо не относится к категории растворимых загрязняющих веществ, которые нельзя собрать с водной поверхности".

По мнению компании, некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, поскольку их количество в водо-топливной смеси, загрязненном грунте и сорбенте, собранных в районе ТЭЦ-3, рассчитаны до окончания работ по сбору нефтепродуктов.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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