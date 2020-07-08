Глава Минприроды прокомментировал заявление "Норникеля" по ЧП в Норильске

Ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии - два несопоставимых понятия, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ответ на сообщение "Норникеля" о том, что компания оспаривает расчеты Росприроднадзора по размеру вреда от аварии в Норильске, но за свой счет ликвидирует последствия аварии и восстановит экосистему пострадавшего района.

"В соответствии с законодательством об охране окружающей среды юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме, - напомнил Кобылкин. - И если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право. Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб".

Согласно оценке Росприроднадзора, ущерб экологии от разлива 21,16 тысячи тонн нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании составил почти 148 млрд рублей: 147 млрд - вред водным объектам и 0,7 млрд - почвам. Минприроды готово отстаивать эту оценку в суде, следует из заявления Кобылкина.

"Разговоры о том, что в зачет могут пойти затраты на реализацию "серного проекта" компании, предусматривающего снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - не более чем разговоры, - заявил Кобылкин (его заявление передала пресс-служба Минприроды). - Эти средства не могут быть зачтены, поскольку не имеют никакого отношения к аварии и ее ликвидации".

"Норникель" заявил о некорректности использования в расчетах Росприроднадзора максимального коэффициента 5, учитывающего длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации (Кдл). Такой коэффициент, указывает компания, носит штрафной характер и применяется при непринятии или при длительном непринятии мер по ликвидации загрязнения, но "Норникель" незамедлительно начал ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов.

"Аргумент о необходимости применения максимального коэффициента Кдл к случаям загрязнения водных объектов нефтепродуктами в связи с их растворимостью также опровергается судебной практикой, - говорится в заявлении компании. - Попавшее в водные объекты дизельное топливо не относится к категории растворимых загрязняющих веществ, которые нельзя собрать с водной поверхности".

По мнению компании, некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, поскольку их количество в водо-топливной смеси, загрязненном грунте и сорбенте, собранных в районе ТЭЦ-3, рассчитаны до окончания работ по сбору нефтепродуктов.