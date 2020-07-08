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08.07.2020 12:43
Рубрика: Власть

Памфилова: На выборы губернаторов выдвинуто 134 кандидата

Текст: Екатерина Котова
Губернаторские выборы в сентябре этого года пройдут в 18 регионах России. О готовности баллотироваться уже заявили 134 человека, в том числе 26 самовыдвиженцев. Больше 100 кандидатов выдвинули 23 политические партии.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, на сегодняшний день процесс выдвижения кандидатов в губернаторы завершен в 11 из 18 регионов, еще в трех он завершится на этой неделе.

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- На текущий момент на данных выборах выдвинуто 134 кандидата, 26 из которых - в порядке самовыдвижения. Остальные 108 - 23 политическими партиями, - рассказала Памфилова.

В разрезе по регионам больше всего претендентов на пост главы пока в Иркутской области (выдвинулись 17 человек), Камчатском крае (16 человек), Костромской области (10 человек).

Еще в двух регионах - в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах - пройдут так называемые непрямые выборы руководителей (их изберут депутаты парламентов по представлению президента).

В целом Центризбирком готовится к самым масштабным за всю историю выборам в регионах. "Отдыхать нам некогда", - заметила глава ЦИК. В Единый день голосования 13 сентября пройдут свыше 8 700 выборов разного уровня. В 83 регионах будут замещаться 77 тысяч мандатов и выборных должностей.

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Так, жителям 11 регионов предстоит избрать депутатов заксобраний. Здесь процесс выдвижения кандидатов в самом разгаре - он завершен только в Челябинской области.

- У нас в трех регионах идет опробование механизма сбора подписей (в поддержку кандидата - прим. "РГ") посредством единого портала государственных услуг. По итогам эксперимента посмотрим, во что это выльется, как дальше этот механизм отрабатывать, - заметила Элла Памфилова.

В четырех регионах пройдут довыборы в Госдуму - это Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области. Сейчас продолжается процесс выдвижения кандидатов в депутаты федерального парламента, подача документов в окружные комиссии. "Смотрите, ничего не упустите, иначе потом придется жаловаться только на самих себя", - предупредила Элла Памфилова партии и самовыдвиженцев.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Центральная Россия СФО Иркутская область ДФО Камчатский край СЗФО Ненецкий АО УрФО ХМАО ПФО Татарстан

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