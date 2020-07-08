В омской колонии осужденных изолировали из-за вспышки ОРВИ

В омской исправительной колонии произошла вспышка острой респираторной вирусной инфекции.

Осужденные с признаками вирусной инфекции изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей. У них взяли необходимые анализы. Пока в колонии не выявлено подтвержденных случаев коронавируса.

- Сотрудники ИК переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждения, - сообщает УФСИН России по Омской области. - Для дежурной смены в учреждении организовано питание и коммунально-бытовое обеспечение.

В колонии приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий и получение передач. Родственников осужденных просят отнестись к введению ограничительных мероприятий с пониманием.