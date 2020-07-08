В Томске мужчину задержали за убийство егерей и поджог турбазы

Томские силовики задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге туристической базе Хардикова и убийстве двух егерей.

- Задержанному предъявлено обвинение, - сообщила "РГ" представитель СК по Томской области Елена Лебеда. - По ходатайству следователя суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения заключение под стражу.

В ночь на 8 мая на заимке, расположенной в окрестностях села Курлек Томской области произошел крупный пожар - турбаза выгорела практически дотла. При тушении были обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти - их застрелили и сбросили в воду. Погибшие оказались работниками базы - егерями. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СК по Томской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Известно, что задержанный является жителем города Томска. Предполагается, что он застрелил егерей из личный неприязненных отношений. Давать показания он отказался.