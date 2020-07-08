В Томске мужчину задержали за убийство егерей и поджог турбазы

Новости

Премьер Беларуси назвал ситуацию в экономике контролируемой 16:40
Антропологи выяснили, как человек получил свою фигуру 16:40
В Чечне ДОСААФ возобновил подготовку военных водителей 16:27
Стало известно, когда в Москве могут вновь открыться кинотеатры 16:27
Бирюков: Для очистки питьевой воды в Москве используют передовые технологии 16:25
Матвиенко рассказала о перспективах открытия границ 16:24
Под Волгоградом пожар с пшеничного поля перешел на 10 домов 16:21
В Ростове рабочие вертолетного завода передали в школы рециркуляторы 16:20
На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру 16:17
В Альметьевске загорелся фасад торгового центра 16:16
Видео: Мощный ливень парализовал движение на улицах Краснодара 16:14
Глава "Газпром трансгаз Нижний Новгород" задержан по делу о взятке 16:13
В Царском Селе нашли голову атланта времен Растрелли 16:06
Mercedes почти не оставил кнопок в новом S-Class 16:02
Seat хочет к 2025 году выпустить новый электромобиль 16:00
В Татарстане душевнобольной напал с вилами на полицейского 15:57
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом 15:56
Археологи заглянули в одну из страшнейших тюрем, откуда не возвращались 15:52
В Геленджике мощный ливень затопил центральную набережную 15:52
В Германии в правящей партии ХДС введут обязательные квоты для женщин 15:51
На Ямале завели дело об убийстве двухлетней девочки 15:50
Вышел трейлер нового фильма Серебренникова "Петровы в гриппе" 15:49
Гендир "Зенита" о жалобе "Спартака": Люди юмора не понимают 15:47
В аэропорту Калининграда выявили коронавирус у туриста 15:47
В Казани участника ОПГ "Татаринские" осудили на 9 лет 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 15:05
Рубрика: Происшествия

В Томске мужчину задержали за убийство егерей и поджог турбазы

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томские силовики задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге туристической базе Хардикова и убийстве двух егерей.

- Задержанному предъявлено обвинение, - сообщила "РГ" представитель СК по Томской области Елена Лебеда. - По ходатайству следователя суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения заключение под стражу.

В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке

В ночь на 8 мая на заимке, расположенной в окрестностях села Курлек Томской области произошел крупный пожар - турбаза выгорела практически дотла. При тушении были обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти - их застрелили и сбросили в воду. Погибшие оказались работниками базы - егерями. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СК по Томской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Известно, что задержанный является жителем города Томска. Предполагается, что он застрелил егерей из личный неприязненных отношений. Давать показания он отказался.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

В Кремле не обсуждают перенос Дня России на 1 июля
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Глава Минприроды прокомментировал заявление "Норникеля" по ЧП в Норильске
В ЦИК создана рабочая группа для выявления "двойников" на голосовании по Конституции
Совфед одобрил закон, упрощающий завершение долгостроев
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске