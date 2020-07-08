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08.07.2020 13:08
Рубрика: Власть

В Чечне вновь разрешили проводить свадьбы в банкетных залах

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Татьяна Барыбина/РГ Фото: Татьяна Барыбина/РГ
Фото: Татьяна Барыбина/РГ

В Чеченской Республике вновь разрешили проводить свадебные торжества в банкетных залах, которые ранее были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в среду сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице ВКонтакте.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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- Я принял решение открыть банкетные залы для проведения свадебных торжеств с соблюдением мер социального дистанцирования. Количество посадочных мест и столов в таких заведениях необходимо сократить наполовину, - заявил руководитель ЧР.

Он также добавил, что ведомства, которые должны будут следить за исполнением этих требований, усилят контроль. В первую очередь это касается средств индивидуальной защиты. "Болезнь никуда не исчезла, угроза еще сохраняется. Поэтому каждый должен проявлять гражданскую ответственность, чтобы обезопасить себя и своих близких", - сказал Кадыров.

Напомним, в апреле в Чечне ввели запрет на свадебные церемонии с гостями. Также действовал запрет и на обряды бракосочетания по нормам ислама. В конце мая их проводить вновь разрешили, но с рядом ограничений. В первую очередь это касалось большего количества приглашенных.

По последним данным Роспотребнадзора, в Чечне с момента начала пандемии коронавируса зафиксировано 1801 случай COVID-19, выздоровели 1225 человек, погибли 25 пациентов. За последние сутки прирост составил 6 человек.

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