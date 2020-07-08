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08.07.2020 19:04
Рубрика: Происшествия

Осужденный за покушение на депутата Госдумы Кодзоева выйдет по УДО

Текст: Татьяна Тюменева (Ленинградская область)

Тосненский городской суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Олега Маковоза, осужденного за покушение на депутата Госдумы Башира Кодзоева. Об этом со ссылкой на пресс-службу Ленинградского областного суда сообщает ТАСС.

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Суд принял во внимание положительную характеристику из колонии на Маковоза и благодарственные письма ему от администрации исправительного учреждения. Прокурор в удовлетворении ходатайства возражал.

Преступление было совершено в марте 2001 года. Депутат и его охранник Юрий Сазонов были обстреляны снайпером в центре Москвы. Охранник погиб, а депутат получил тяжелые ранения. По данному делу на длительные сроки были осуждены несколько фигурантов, включая Олега Маковоза - как организатора преступной группировки, занимающейся заказными убийствами.

В конце 2019 года Маковоз уже подавал ходатайство об УДО, но в Тосненском городском суде получил отказ.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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