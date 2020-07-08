Осужденный за покушение на депутата Госдумы Кодзоева выйдет по УДО

Тосненский городской суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Олега Маковоза, осужденного за покушение на депутата Госдумы Башира Кодзоева. Об этом со ссылкой на пресс-службу Ленинградского областного суда сообщает ТАСС.

Суд принял во внимание положительную характеристику из колонии на Маковоза и благодарственные письма ему от администрации исправительного учреждения. Прокурор в удовлетворении ходатайства возражал.

Преступление было совершено в марте 2001 года. Депутат и его охранник Юрий Сазонов были обстреляны снайпером в центре Москвы. Охранник погиб, а депутат получил тяжелые ранения. По данному делу на длительные сроки были осуждены несколько фигурантов, включая Олега Маковоза - как организатора преступной группировки, занимающейся заказными убийствами.

В конце 2019 года Маковоз уже подавал ходатайство об УДО, но в Тосненском городском суде получил отказ.