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08.07.2020 18:00
Рубрика: Происшествия

В уголовном деле экс-замминистра Заполярья появились новые фигуранты

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В уголовном деле экс-замминистра имущественных отношений Мурманской области появились новые фигуранты, сообщили в пресс-службе СК РФ. Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении крупной взятки и подозревают в превышении должностных полномочий.

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- В ходе предварительного следствия задержан 35-летний соучастник преступления, который ранее занимал пост заместителя директора ГОБУ "Имущественная казна Мурманской области", - сообщили в ведомстве. - Предполагается, что он оценил недвижимость, стоящую на балансе областного учреждения "Центр технической инвентаризации и пространственных данных", по заведомо заниженной стоимости.

Ему уже предъявлено обвинение по части 5 статьи 33 и части 1 статьи 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий).

Еще одно уголовное дело в рамках этого же расследования возбуждено в отношении 46-летнего жителя Североморска, которого подозревают в даче крупной взятки должностному лицу. По версии следствия, 19 февраля 2020 года он передал 200 тысяч рублей замминистра имущественных отношений Мурманской области. За это в пользу взяткодателя была организована продажа недвижимости "Центра технической инвентаризации и пространственных данных" по заниженной стоимости, указанной в подложном отчете об оценке.

Следователи допросили более 25 свидетелей. У фигурантов уголовного дела проведены обыски, в ходе которых изъят ряд улик. Назначены судебные экспертизы, в числе которых почерковедческие, генетические и оценочные. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщили в СУ СКР по Мурманской области, речь шла о незаконной продаже по заниженной стоимости здания. Оно стоило 6 миллионов рублей, но замминистра приказал продать недвижимость его знакомому за сумму не более 1,1 миллиона рублей.

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