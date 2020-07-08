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08.07.2020 14:09
Рубрика: Власть

Аксенов исключил возвращение жестких ограничений из-за COVID-19

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава РК Сергей Аксенов исключил возвращение к практике обязательного помещения в обсерватор туристов из регионов материковой части России. Об этом он заявил на онлайн пресс-конференции ТАСС.

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- На практике, наверное, нет, - ответил он на соответствующий вопрос. - Курортный сезон уже начался, и любые решения, связанные с откатом назад, в части решения об открытии бизнеса, повлекут еще худшие последствия. Надо уже научиться выживать в нынешних условиях, бороться с пандемией, коронавирус от нас никуда не уйдет, станет сезонным ОРВИ, возвратиться к прежнему физической возможности нет.

При этом он отметил, что крымские медики готовы бороться за жизнь каждого человека.

- У нас резервный фонд - 956 больничных коек, из них заполнены чуть менее 10 процентов, - уточнил он.

Аксенов также привел расхожее мнение специалистов, что вирус при температуре воздуха выше 25 градусов "слабо размножается".

- У нас регулярно температура воздуха достигает около тридцати градусов, надеюсь, это затормозит распространение коронавируса, - признался глава республики.

При этом он рассказал, что, по оперативным данным, число случаев заболевания COVID-19 в Крыму составило 804.

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- Более 570 выздоровевших человек, и, к сожалению, 33 человека умерли от последствий заражения COVID-19, - сообщил Аксенов. - Массовых случаев заражения среди туристов нет.

С 1 июля санатории и отели Крыма распахнули свои двери перед гостями с материковой части России, которые традиционно и составляют основную долю гостей. По прогнозам министерства курортов и туризма РК, только в июле в Крыму отдохнут до полутора миллионов туристов.

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