Под Краснодаром в кургане обнаружено оружие древних воинов

Обнаруженные артефакты относятся к эпохе, когда еще не были построены древнеегипетские пирамиды. Их начнут возводить в Египте на целое тысячелетие позже.

Сейчас археологи исследуют два больших кургана в Динском районе края рядом с хуторами Осечка и Примаки. Особенный интересу у ученых вызвал найденный каменный шар для пращи - метательного оружия. Древние воины вкладывали такой каменный шар в один конец ремня или веревки, другой конец брали в руки, раскручивали над головой и метали в качестве снаряда. Это был один из самых распространенных видов оружия в то время. Пращу называют "библейским" орудием, поскольку, согласно легенде, именно с ее помощью будущий царь Иудеи и Израиля Давид победил Голиафа. Впоследствии эта история была описана в Библии.

Также в большом кургане, высота которого составляет более шести метров, археологи обнаружили другие элементы древних орудий. В том числе это детали лошадиной упряжки того времени - персты и псалии.

Рядом с этим курганом есть еще одно древнее захоронение, которое проигрывает ему по высоте, но больше по длине - 60 метров. Оно относится к другой эпохе - II веку до н. э. Как ранее уже писала "РГ", предполагается, что там погребен вождь племени или знатный человек. По традиции воина такого высокого ранга в эпоху поздней бронзы в потусторонний мир сопровождали слуги либо представители его рода, то есть в захоронении должны находиться останки нескольких человек. Сейчас в захоронении обнаружены предметы, подтверждающие высокий социальный статус вождя, который был похоронен. Это бронзовый нож, две серебряные височные подвески (они украшали головной убор), а также костяные проколки, которые использовали в быту, и каменный жезл.

В еще одном кургане, расположенном рядом, археологи нашли массовое захоронение ногайцев (крымских степных татар) XVIII-XIX веков. Недалеко от места раскопок, вероятно, располагалась их деревня, и в курган попала часть ногайского национального кладбища.

Археологические раскопки на территории, где пройдет будущий Дальний Западный обход Краснодара, продлятся до осени этого года.