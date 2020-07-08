Суд арестовал четырех участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"

Четверо из семи задержанных во вторник в Крыму участников запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" арестованы до сентября решением Киевского районного суда Симферополя. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда на его сайте.

"Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать в отношении М., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 205.5 УК, РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 02.09.2020 года", - говорится в сообщении. Аналогичные решения приняты в отношении еще трех задержанных.

Напомним, накануне сотрудники ФСБ в Крыму задержали троих главарей и четверых активных участников международной экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения"). Обыски прошли у членов этой организации в Бахчисарайском, Симферопольском, Красногвардейском районах и в Алуште.

В марте нынешнего года четверо членов "Хизб ут-Тахрир" были задержаны в Бахчисарайском районе Крыма. Тогда у них изъяли экстремистскую литературу, средства связи и компьютерную технику. А в декабре 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор обвиняемому в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир" крымчанину. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в один год.

Экстремистская религиозная организация "Хизб ут-Тахрир" решением Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической, ее деятельность запрещена в России.