В Азовском море из-за аномальной жары может погибнуть рыба

В Азовском море и Таганрогском заливе объявлен так называемый заморный период, во время которого из-за низкого содержания кислорода в воде гибнет рыба. Причиной такого явления могла стать рекордная жара, установившаяся на Дону.

Заморный период объявлен Азово-Черноморским управлением Федерального агентства по рыболовству. В приказе ведомства сообщается, что рыбакам разрешено "осуществлять добычу бычков в разрешенном для их промысла механизированными драгами районе Азовского моря, а также вдоль российского побережья Азовского моря и в Таганрогском заливе с использованием орудий добычи, установленных правилами рыболовства".

Также рекомендуется каждые пять дней проводить наблюдения за метеорологическими и гидрологическими условиями среды и уровнем кислорода в придонных слоях воды. Это позволит определить срок окончания заморного периода.