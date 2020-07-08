В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды

Сегодня в Геленджике бурный поток воды, направлявшийся в сторону моря, едва не смыл двух женщин. Об этом сообщается на сайте "Вести.ru".

Днем на город-курорт обрушился мощный ливень и превратил улицы в реки. На видео видно, как две женщины, видимо, не успели вовремя отойти с проезжей части на безопасное расстояние и угодили в бурное течение. К счастью, им на помощь пришли прохожие.

Как уже писала "РГ", в Геленджике очевидцы зафиксировали смерч над Черным морем. Также там затопило центральную набережную.