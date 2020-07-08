В Ростове рабочие вертолетного завода передали в школы рециркуляторы

В Ростове-на-Дону сотрудники завода по производству вертолетов безвозмездно передали в городские школы около 30 рециркуляторов воздуха и приборов для термометрии.

- Доступными для нас средствами мы помогаем в борьбе с опасной болезнью. Забота о здоровье и безопасности детей - задача номер один. Болезнь отступает, но до конца не побеждена. Мы очень рады внести свою лепту в дело борьбы с этой страшной угрозой, - отметила представитель завода Лидия Новосельцева.

На время каникул рециркуляторы позволят обезопасить здоровье детей в летних оздоровительных лагерях, а в дальнейшем будут использоваться непосредственно в учебных классах школ № 99 и 101.

Один прибор может эффективно обеззараживать воздух, уничтожать бактерии и вирусы в помещении площадью 100 квадратных метров. Работает рециркулятор практически бесшумно и безопасен для людей, животных и растений.

Кстати, в Ростове-на-Дону свою лепту помочь справиться с последствиями коронавируса и самоизоляции проявили волонтерские организации и мастерские по ремонту оргтехники. Они организовали для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями бесплатный ремонт техники в период самоизоляции.

"Наши специалисты бесплатно ремонтировали не только портативную технику и электронные гаджеты, но и даже чинили специализированные устройства, например, слуховые аппараты", - рассказала руководитель сервисной организации Надежда Коновалова.

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