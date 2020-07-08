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08.07.2020 13:13
Рубрика: Общество

Академик объяснил, почему без холода жизнь на планете немыслима

Текст: Анатолий Меньшиков
Последние несколько лет внимание мирового научного сообщества привлекают загадочные, взрывного характера выбросы сотен тонн грунтов на полуостровах Ямал и Гыданский с образованием глубоких воронок и выходом газа из них. О возможных причинах сказано много. Академик РАН Владимир Мельников, в свое время основавший и возглавивший академический Институт криосферы Земли, недавно выдвинул неожиданную гипотезу: он не исключает влияния "эха" ядерных испытаний на Новой Земле. Аргументируя свое предположение, ученый затем осмысливает в непривычном ключе угрозу деградации вечномерзлых грунтов в арктических регионах. Популярно объясняет, вечна ли вечная мерзлота, насколько часто с ней случались "катастрофы", и почему без холода жизнь на нашей планете немыслима.

На не видимую глазу деформацию глубинных грунтов полуостровов Карского моря, на мой взгляд, могли существенно повлиять длившиеся десятилетиями опытные ядерные взрывы на архипелаге Новая Земля - сначала в атмосфере, на поверхности и под водой, затем подземные. Там опробована "Царь-бомба". Один из взорванных зарядов под землей имел мощность под четыре мегатонны! Сравнимо с встряской от проснувшегося грозного вулкана, вокруг жерла которого образуется множество гейзеров. А тут ударные волны неизбежно воздействовали на хрупкий лед, доходили, предполагаю, до материковой зоны, образуя в вечномерзлых породах микротрещины.

Фото: iStock/Cheryl Ramalho
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С течением времени их расширяли очередные взрывы и просачивающийся с глубин газ. Он накапливался в полостях до критического объема, в один "прекрасный" момент под сильнейшим давлением выбрасывал в воздух верхний монолит грунта толщиной в десятки метров. Было первопричиной это или что-то другое, в любом случае нужны тщательные исследования. Газовая "мина" способна разнести в щепки любое сооружение.

… О воздействии продолжительных волн тепла на арктические регионы мира только ленивый не говорит. Не буду повторяться. А понимаем ли мы, что есть мерзлота в масштабах планеты? Лишь частичка криосферы - огромного пространства холода, оболочки Земли, без которой жизнь немыслима. Многие наслышаны о ледовых массивах Антарктиды, Гренландии. Немногие знают, что в след за Гренландией по мощности "ледоносца" выступает наша Новая Земля. Хотя мерзлоту и называют вечной, она - явление не вечное, преходящее, ее зависимость от воздействия внешних сил довольно велика.

На протяжении четырех с половиной миллиардов лет существования Земли она занимала то гигантскую площадь, то, как в эпоху динозавров, почти исчезала. Когда-то на территорию нынешних США наползал гигантский ледник, сметая все на своем пути. Когда-то ледник, сгребая словно нож бульдозера грунты и растительность, донес их до места, где ныне располагается Ханты-Мансийск. Диковинно смотрится в сибирской болотной равнине город на семи больших холмах - "памятнике" Большого ледникового периода.

Есть лед, нет льда, нарос лед, растаял лед… Вся история Земли есть история длительных и коротких циклов похолодания и потепления. В Антарктиде мощность льдов - четыре километра. Воображение захватывает. Антарктида между тем по сравнению с возрастом планеты младенец - ей всего 25 миллионов лет. В человеческой жизни это 5-месячное дитя. И вы думаете, что четыре километра - это нечто незыблемое, постоянное по свойствам и состоянию? Ничего подобного! С каждым метром, пусть понемногу, но они меняются, чем дальше, тем больше. Условная снежинка, выпавшая здесь не долее чем 700 тысяч лет назад, с поверхности проходит за это время всю толщу антарктического щита. И доходит, если мы возьмем акваторию получившего благодаря научным исследованиям мировую известность подледного озера Восток, до его вод.

Фото: iStock
В Арктике возродят систему мониторинга вечной мерзлоты

Сколько выпало снежинок на нашу Землю? Квадриллионы, квинтиллионы. Не счесть! И ни одной похожей друг на друга. Фантастическая изобретательность, поразительное разнообразие холодного мира. Лед - тоже разный: насчитывается 17 различных видов, 9 из которых встречаются в природе, прочие имеют искусственное либо космическое происхождение. Позволю заявить, что холод по сей день слабоизученное явление. Ведь наука о нем зародилась сравнительно недавно, первые представления в чем-то были наивны, а то и абсурдны. Считалось, к примеру, что мерзлоту, дабы не мешала, следует уничтожить. Сам я, сын известного мерзлотоведа, уже свыше полувека занимаюсь изучением холода, повернув ход мысли от угроз до ресурсного значения его многогранности, изменчивости, масштабу влияния на природные процессы. Весь "космос" холодных явлений познал и оценил уже в поздние годы.

Присматриваясь к мерзлоте, мы должны учитывать, разумеется, не только антропогенные факторы, но и все прочие, влияющие на соотношение холодных и теплых потоков, их взаимодействие. Наиболее значительно воздействие от солнечной активности, а оно весьма непостоянно. Ну а "закрытие" от солнечного излучения смерти подобно. 650 миллионов лет назад на Антарктиду упал астероид диаметром с полкилометра. Случился апокалипсис от вырвавшейся массы земного вещества, сравнимый по последствиям с потенциальной "ядерной зимой": на планете погибло свыше 90 процентов живого. Способны закрыть атмосферу и извержения вулканов. Недостаточно мы знаем о подогреве океанов вулканами, скрытых толщами вод, и в целом о "котельной" Земли - ее магме. Континенты продолжают движение, потоки влаги, тепла и пыли, определяющие климат материков, меняют направления…

Трансформации бесконечны, однако на планете сохраняется уникальная тоненькая оболочка пространства между нижними слоями атмосферы и верхними слоями литосферы. В ней благодаря сочетанию холода и тепла родилась и продолжается жизнь во всем ее разнообразии.

Сотрудничающие с нами зарубежные исследователи наконец начали в своих климатических моделях больше уделять внимания криосфере Земли как неотъемлемой участнице глобальных процессов. Всем знакомо понятие "геологическое время", мы ввели в научный оборот ещё и "криологическое время".

Кстати

На днях академику Мельникову, уже много лет активно сотрудничающему с "Российской газетой", исполнилось 80 лет. Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям Владимира Павловича, родившемуся в июльское пекло, но всю свою сознательную жизнь посвятившему изучению холода.

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