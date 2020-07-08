На Ямале завели дело об убийстве двухлетней девочки

По факту обнаружения в Приуральском районе Ямала тела двухлетней девочки, пропавшей накануне, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Напомним, малышка вечером во вторник гуляла во дворе дома в селе Катравож, после чего исчезла. Родственники обратились в правоохранительные органы и на поиски пропавшей вышло шести десятков человек - и спасатели и неравнодушные местные жители. Сегодня тело девочки нашли на берегу реки, недалеко от места исчезновения.

Причина смерти ребенка устанавливается. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

"Семья, где рос ребенок, ранее значилась в органах опеки как неблагополучная, но была снята с учета некоторое время назад", - сообщает пресс-служба Следственного комитета автономного округа.

Силовики опрашивают очевидцев, назначены экспертизы. Также в рамках расследования будет дана оценка действиям системы органов опеки.