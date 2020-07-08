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08.07.2020 15:50
Рубрика: Происшествия

На Ямале завели дело об убийстве двухлетней девочки

Текст: Татьяна Воробьева

По факту обнаружения в Приуральском районе Ямала тела двухлетней девочки, пропавшей накануне, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Напомним, малышка вечером во вторник гуляла во дворе дома в селе Катравож, после чего исчезла. Родственники обратились в правоохранительные органы и на поиски пропавшей вышло шести десятков человек - и спасатели и неравнодушные местные жители. Сегодня тело девочки нашли на берегу реки, недалеко от места исчезновения.

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Причина смерти ребенка устанавливается. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

"Семья, где рос ребенок, ранее значилась в органах опеки как неблагополучная, но была снята с учета некоторое время назад", - сообщает пресс-служба Следственного комитета автономного округа.

Силовики опрашивают очевидцев, назначены экспертизы. Также в рамках расследования будет дана оценка действиям системы органов опеки.

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