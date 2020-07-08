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08.07.2020 14:49
Рубрика: Общество

На Урале отменили штраф главврачу за отправку домой пациентов с COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева

Главному врачу екатеринбургской больницы номер 24 удалось в суде доказать свою невиновность и добиться отмены штрафных санкций. Доктор, напомним, был обвинен в том, что отправил домой пациентов с COVID-19, и оштрафован на сто тысяч рублей.

В частности, как писала ранее "РГ", домой отпустили 90-летнюю женщину, которая лечилась в госпитале ветеранов войн, когда у нее подтвердился коронавирус. Седьмого мая ее перевели в горбольницу №6, оттуда в тот же день перенаправили в 24-ю на КТ из-за подозрения на пневмонию. Там диагноз подтвердили и предложили женщине госпитализацию, однако та отказалась от нее. Утром 8 мая ее увезли домой на санитарном транспорте и оставили возле подъезда, где ее нашла внучка.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Главврач больницы № 24 постановлением Чкаловского районного суда был оштрафован на 100 тысяч рублей. "По мнению суда первой инстанции, он не предпринял меры по госпитализации больных, представляющих опасность для окружающих. Мужчина был признан виновным по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ", - напомнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Главврач с решением не согласился и обжаловал его. Позиция защиты строилась на том, что пациенты, о которых шла речь на суде ранее, не нуждались в госпитализации и доктор принял верное решение.

"Суд проигнорировал нормативные акты, определяющие порядок оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Этот порядок устанавливает, что при наличии оснований врач вправе направить пациента с легким течением заболевания для лечения на дому. Приказ Минздрава утверждает закрытый перечень обстоятельств, при наличии которых пациент с положительным результатом теста на COVID-19 в обязательном порядке подлежит госпитализации. Однако ни один из пациентов, которые были указаны в протоколе Роспотребнадзора, не подпадал под такие критерии. Следовательно, госпитализация не была обязательной", - заявила адвокат.

Облсуд счел доводы достаточными, отменил постановление Чкаловского райсуда о назначении штрафа и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Решение вступило в законную силу.

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