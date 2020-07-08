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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при покупке смартфонов

Текст:   Антон Благовещенский
08.07.2020,  
17:50
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Покупатели смартфонов в России рискуют столкнуться с новой мошеннической схемой. Злоумышленники могут взять смартфон в лизинг и затем продать его, не предупредив покупателя.

Через какое-то время устройство блокируется из-за того, что регулярные платежи не вносятся, рассказал РИА Новости представитель компании, занимающейся лизингом смартфонов.

По его словам, "арендованные" смартфоны продаются через сайты объявлений или на рынках электроники. В момент продажи аппарат работает нормально, однако через некоторое время на него начинают приходить сообщения о необходимости внести очередной лизинговый платеж. Если плата не вносится, аппарат блокируется, обойти такую блокировку невозможно.

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Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, лучше всего не покупать смартфоны с рук, а обратиться в официальный магазин. Кроме того, перед покупкой можно проверить номер IMEI, не участвует ли он в лизинговой программе.

Важная деталь: на взятый в лизинг смартфон не выдается кассовый чек, поскольку смартфон до внесения всех платежей не является собственностью пользователя. Поэтому у недобросовестного продавца "арендованного" смартфона такого чека быть не может, и он наверняка придумает какую-то легенду.

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