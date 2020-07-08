Seat хочет к 2025 году выпустить новый электромобиль

Руководство компании Seat заявило о планах к 2025 году с завода в Каталонии выпустить свой первый электромобиль, созданный с нуля. Правда, для достижения этой цели автопроизводитель просит власти Испании оказать ему финансовую поддержку. Как пишет El Pais, на осуществление задуманного компании требуется 5 миллиардов евро.

"Нам нужна помощь государства. Без этого было бы очень трудно производить электрический автомобиль в Испании", - заявил глава Seat Карстен Изензее. По его словам, необходимо сотрудничать с властями всех уровней, чтобы создать необходимую инфраструктуру для подзарядки электромобилей, завоевать доверие покупателей.

Объявление Seat прозвучало вскоре после того, как Испания заявила о намерении вложить немалые средства в автомобильную промышленность страны, серьезно пострадавшую от ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. В ближайшие три года королевство намерено потратить 3,7 миллиарда евро на эти цели, около 10 процентов из них - непосредственно на развитие рынка. Изензее одобрил эти планы, но попросил пойти еще дальше.

5 миллиардов евро ему необходимы как для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, так и запуска производственной линии. При этом средства будут разделены между непосредственно Seat и ее спортивным брендом Cupra, который уже представил свой электрокар под названием el-Born (на рынок он поступит в следующем году). Эта модель изначально была разработана для Seat, но затем передана Cupra.

В настоящее время Seat уже выпускает Mii electric, но это электрическая версия уже существовавшего хэтчбека, от которого внешне почти ничем не отличается. При этом модель очень похожа на другие авто концерна Volkswagen, в который входит Seat.