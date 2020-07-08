Новости

Второй день подряд в Подмосковье фиксируется меньше 200 случаев COVID-19 11:53
В Прикамье мужчина отсудил у больницы 700 тысяч за смерть матери 11:48
Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в ремейке "Питера Пэна" 11:39
В Италии нудистов на пляже оштрафовали за отсутствие масок 11:38
Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз 11:37
Ученые предупредили об опасности COVID-19 для мозга 11:33
Петр Бирюков: Городские службы переведены в режим повышенной готовности 11:32
Видео: авторемонтники вытащили котенка, забившегося под защиту двигателя 11:30
В ЮАР старинный поезд превратят в люксовый отель 11:29
Более 40 полицейских пострадали во время беспорядков в Белграде 11:24
Вышел трейлер сериала Die Hart с Кевином Хартом и Джоном Траволтой 11:22
Клишас: Закон о территориальной целостности РФ может быть принят в июле 11:17
Пермские ученые разработали модуль для добычи золота из отходов 11:17
СМИ: Гендиректор "Уфы" Газизов может перейти на работу в "Спартак" 11:04
Китайский JAC начнет в России продажи конкурента Skoda Octavia 11:01
Системы С-350 "Витязь" поступят в войска в 2020 году 10:54
В Москве число новых случаев COVID-19 за месяц сократилось на 30% 10:50
МЧС Москвы предупредило о грозе и сильном ветре 10:49
Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах 10:47
Журналисты обвинили президента Бразилии в преступной халатности 10:32
В Калуге рухнула подпорная стена строящегося музея космонавтики 10:23
Матвиенко по-новому поприветствовала членов Совфеда 10:21
Audi Q4 Sportback e-tron: новый только кузов 10:20
В российских аптеках увеличились продажи настойки боярышника 10:18
Стали известны сроки открытия Бали для иностранных туристов 10:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 11:04
Рубрика: Спорт

СМИ: Гендиректор "Уфы" Газизов может перейти на работу в "Спартак"

Текст: Артур Нанян

Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов мог оказаться в "Спартаке" еще в прошлом году, но ответил на предложение "красно-белых" отказом, сообщает "РБ-Спорт". Сейчас он является основным кандидатом на должность спортивного директора в московской команде.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
ФК "Спартак" уступил "Тамбову" в чемпионате России, дважды ведя в счете

По информации портала, ранее Газизов отказался менять работу, поскольку хотел развивать футбол именно в Башкортостане. Теперь же специалист вроде бы не против сменить обстановку. Вслед за его назначением в Москву может переехать и главный тренер "Уфы", а в прошлом игрок "красно-белых" Вадим Евсеев.

Во вторник руководство "Спартака" уволило Томаса Цорна с должности генерального директора клуба. Ожидается, что имя его сменщика станет известно не позднее 15 июля.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Уфа"

Главное сегодня

День России предложили перенести на 1 июля
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов
МВД предлагает исправить бланки водительских удостоверений
Вирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом
МЧС Москвы предупредило о грозе и сильном ветре
Умер отец Хабиба Нурмагомедова
ФХР объявила чемпиона России