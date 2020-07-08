СМИ: Гендиректор "Уфы" Газизов может перейти на работу в "Спартак"

Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов мог оказаться в "Спартаке" еще в прошлом году, но ответил на предложение "красно-белых" отказом, сообщает "РБ-Спорт". Сейчас он является основным кандидатом на должность спортивного директора в московской команде.

По информации портала, ранее Газизов отказался менять работу, поскольку хотел развивать футбол именно в Башкортостане. Теперь же специалист вроде бы не против сменить обстановку. Вслед за его назначением в Москву может переехать и главный тренер "Уфы", а в прошлом игрок "красно-белых" Вадим Евсеев.

Во вторник руководство "Спартака" уволило Томаса Цорна с должности генерального директора клуба. Ожидается, что имя его сменщика станет известно не позднее 15 июля.