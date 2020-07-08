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08.07.2020 13:48
Рубрика: Спорт

"Спартак" пожаловался в РФС на гендиректора "Зенита" из-за слов о Дзюбе

Текст: Сергей Литвинов
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Московский "Спартак" направил жалобу в РФС после высказываний генерального директора "Зенита" Александра Медведева. Об этом сообщает портал "Чемпионат".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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После встречи с "Краснодаром" (4:2), в котором питерцы досрочно завоевали чемпионство, в сети было опубликовано видно, на котором Артем Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Чуть позже Александр Медведев заявил, что "Дзюба намекал, что будет со "Спартаком" в кубковом матче".

В письме, написанном от имени заместителя председателя совета директоров "красно-белых" Сергея Михайлова, говорится, что "данная аналогия была неуместной, за гранью адекватного чувства юмора".

Напомним, что полуфинальный матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля.

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