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08.07.2020 23:25
Рубрика: Спорт

Тедеско: Судьи каждую игру убивают "Спартак"

Текст: Артур Нанян

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско обрушился с критикой на судей после матча 27-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1).

По ходу дерби арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота хозяев, чем ввел в бешенство Тедеско. Специалист стал орать на рефери, после чего был удален со скамейки запасных.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Доменико сказал, что он до последнего не был уверен, идти ему на пресс-конференцию или нет. Рулевой "Спартака" подчеркнул: он уважает судейскую работу, но против его команды зачастую принимаются неверные решения.

"Сегодня было дерби, много эмоций. В соперниках был клуб, который близок к попаданию в Лигу чемпионов. И в который раз против нас принимаются ошибочные решения. Я промолчу про сам факт пенальти. Но Умяров до того сыграл чисто в мяч против Марио, однако судья свистнул в пользу "Локомотива", что привело к одиннадцатиметровому. Судьи убивают нас каждый матч. У Бакаева восемь желтых карточек. Он что, грубый футболист? И VAR против нас всегда используют", - сказал Тедеско.

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