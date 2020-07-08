Тедеско: Судьи каждую игру убивают "Спартак"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско обрушился с критикой на судей после матча 27-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1).

По ходу дерби арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота хозяев, чем ввел в бешенство Тедеско. Специалист стал орать на рефери, после чего был удален со скамейки запасных.

Доменико сказал, что он до последнего не был уверен, идти ему на пресс-конференцию или нет. Рулевой "Спартака" подчеркнул: он уважает судейскую работу, но против его команды зачастую принимаются неверные решения.

"Сегодня было дерби, много эмоций. В соперниках был клуб, который близок к попаданию в Лигу чемпионов. И в который раз против нас принимаются ошибочные решения. Я промолчу про сам факт пенальти. Но Умяров до того сыграл чисто в мяч против Марио, однако судья свистнул в пользу "Локомотива", что привело к одиннадцатиметровому. Судьи убивают нас каждый матч. У Бакаева восемь желтых карточек. Он что, грубый футболист? И VAR против нас всегда используют", - сказал Тедеско.