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08.07.2020 08:02
Рубрика: Легковые авто

Toyota запатентовала поворотники для авто, который может ездить крабом

Текст: Константин Руссов
Фото: www.cybertrucktalk.com Фото: www.cybertrucktalk.com
Фото: www.cybertrucktalk.com

Идея ездить перпендикулярно направлению движения не нова, но остаётся ряд проблем, с этим связанных. Например, как дать понять другим участникам дорожного движения, что вы начнёте движение боком? Toyota запатентовала своё решение этой дилеммы.

Cybertruck Talk обнаружил в базе Американского патентного ведомства документ за авторством японского автопроизводителя, в котором описывается принцип работы указателя поворота для транспортного средства, умеющего не только ездить прямо и поворачивать, но ещё двигаться боком и совершать так называемый танковый разворот.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Колёсные ступицы, согласно документации, крепятся к рычагам, которые могут поворачиваться внутри колёсной арки на 180 градусов. Таким образом, колёса смогут поворачиваться на угол до 45 градусов: задние, к примеру, вправо, а передние - влево, что позволит выполнить манёвр разворота практически на месте.

Что касается поворотников для таких "каракатиц", то сзади они представляют четырёхсекционные фонари, которые в обычных условиях выполняют свою прямую функцию, а когда автомобиль начинает движение перпендикулярно дороге, то светодиоды в динамическом режиме указывают направление движения: например, при повороте налево, световые элементы загораются поочерёдно от самого правого до левого - что-то подобное можно увидеть на предупреждающих знаках ночью в местах, где ведутся дорожные работы.

Среди вспомогающих решений указываются информационные табло, дополнительные поворотники на сторонах кузова, подсветка колёсных арок и звуковые оповещения.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota