У Кремля нет позиции по проекту о наказании за призывы к отчуждению территорий

Кремль пока не формулировал свою позицию по законопроекту о наказании за призывы к нарушению территориальной целостности РФ, это новая парламентская инициатива и сначала она будет обсуждаться там. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь никакой позиции нет, это новая парламентская, депутатская инициатива. Она сначала будет обсуждаться в парламенте, а потом уже можно будет говорить о выработке какой-то позиции", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля отметил, что после вступления в силу закона о поправках в Конституцию предстоит напряженная работа, необходимо изменить многие законы, и в рамках этой деятельности будут появляться различные инициативы.