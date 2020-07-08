В АТОР назвали возможные сроки возобновления полетов на зарубежные курорты

Авиасообщение между Россией и популярными туристическими зарубежными направлениями может возобновиться не ранее конца сентября - октября этого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Самый оптимистичный сценарий на данный момент, что это случится в конце сентября - в октябре 2020 года", - сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По пессимистичному прогнозу направления выездного туризма могут открыться в декабре, добавила она. При этом, ситуация может поменяться в любой момент. По крайней мере понятно, что до конца июля открытие международного авиасообщения крайне маловероятно, заметила Ломидзе.

Ранее в июне вице-президент АТОР Дмитрий Горин также отмечал в беседе с "РГ", что международное авиасообщение, вероятнее всего, не будет открыто ранее конца третьего квартала.