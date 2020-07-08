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08.07.2020 16:54
Рубрика: Экономика

В АТОР назвали возможные сроки возобновления полетов на зарубежные курорты

Текст: Евгений Гайва
Авиасообщение между Россией и популярными туристическими зарубежными направлениями может возобновиться не ранее конца сентября - октября этого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Самый оптимистичный сценарий на данный момент, что это случится в конце сентября - в октябре 2020 года", - сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Фото: Istock
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По пессимистичному прогнозу направления выездного туризма могут открыться в декабре, добавила она. При этом, ситуация может поменяться в любой момент. По крайней мере понятно, что до конца июля открытие международного авиасообщения крайне маловероятно, заметила Ломидзе.

Ранее в июне вице-президент АТОР Дмитрий Горин также отмечал в беседе с "РГ", что международное авиасообщение, вероятнее всего, не будет открыто ранее конца третьего квартала.

Экономика Туризм

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