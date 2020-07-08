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08.07.2020,  
11:43
Текст:  Алексей Иванов

В Китае высоко оценили зенитный ракетный комплекс С-350

Развертывание новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-350 "Витязь" позволит российской системе ПВО повысить эффективность огня на малых и средних дистанциях (50-100 километров). Кроме того, значительно вырастут возможности по отражению массированных ударов крылатыми ракетами.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

К такому выводу пришло китайское издание "Жэньминь жибао", назвавшее С-350 главной новинкой парада в честь 75-летия Победы, прошедшего на Красной площади 24 июня (перевод материала представлен на портале "ИноСМИ").

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
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По мнению авторов материала, "Витязи" постепенно заменят ныне стоящие на вооружении системы С-300, так как новый ЗРК не только более эффективный, но и обходится существенно дешевле предшественника. Достаточно сказать, что С-350 способен одновременно нести 12 ракет с активной головкой наведения против четырех у систем предыдущего поколения. При этом возможна смешанная загрузка различными ракетами, предназначенными для различных типов целей. Технические возможности РЛС и машины управления позволяют одновременно обстреливать 16 целей, наводя на каждую по две ракеты.

Максимальный радиус действия комплекса составляет 60-120 километров, а максимальная высота поражения - 25 километров (по другим данным - 30). Таким образом, "Витязь" может эффективно атаковать и перехватывать различные типы маневрирующих целей и баллистических ракет. Считается, что эффективность перехвата крылатых ракет вырастет до 2,5 раза по сравнению с С-300.

В случае крупномасштабной войны, полагают авторы китайского издания, в будущем предпочтение будет отдаваться более дешевой и передовой системе С-350. Одного батальона С-350 в сочетании с зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" будет достаточно, чтобы выдержать атаку авиационной бригады.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
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Кроме того, развертывание С-350 еще больше укрепит российские силы ПВО в Арктике, усилит контроль России над данным регионом и северным морским путем.

Как уже писала "РГ", первый комплект системы С-350 "Витязь" был передан Минобороны России в конце прошлого года, в нынешнем в войска поступят еще несколько таких ЗРК.

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