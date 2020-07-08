В Турции сформировалось свыше сотни новых тектонических разломов

В Турции за последние годы образовалось более ста новых тектонических разломов к уже существовавшим 485, поэтому сейсмические карты страны требуют обновления. Об этом заявил глава Центра землетрясений турецкого Университета Девятого сентября в Измире Хасан Сёзбилир, сообщает газета Hurriyet.

Он отметил, что 22 января в районе города Акхисар в провинции Маниса в центральной части страны произошло слабое землетрясение, которое положило начало целой череде из примерно шести тысяч подземных толчков. Последние из них случились в той же провинции 26 июня и 1 июля.

Эксперт отметил, что землетрясения идут вдоль двух новых разломов, которые даже не обозначены на сейсмических картах. Между тем, если эти два разлома, по словам Сёзбилира, станут по-настоящему активны, то вызовут подземные толчки магнитудой 6.

В последнее время в Турции все больше внимания уделяется тектонической активности. Страна расположена на стыке нескольких тектонических плит и микроплит, что делает ее одной из самых уязвимых в плане землетрясений. Особенно сейсмологи опасаются за Стамбул, где эксперты ожидают в ближайшие десятилетия подземных толчков магнитудой порядка 7,5.