Венецианский кинофестиваль пройдет в запланированные сроки

77-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет на острове Лидо и в самой Венеции с 2 по 12 сентября. Об этом официально объявил художественный директор Мостры Альберто Барбера.

Санитарные требования, связанные с пандемией COVID-19, будут тщательно соблюдаться, - заверил Барбера. Общее число фильмов будет сокращено до полусотни, хотя две конкурсные программы Venezia-77 и Horizons сохранят свой обычный объем (20 картин в главном конкурсе). Международное жюри возглавит актриса Кэйт Бланшетт.

Чтобы соответствовать требованиям о социальном дистанцировании, фестиваль откроет две дополнительные площадки на открытом воздухе: одна разместится на территории Венецианской биеннале в знаменитых садах Giardini, другая - на острове Лидо на месте зимнего катка.

Из-за пандемии фестиваль вынужден значительно сократить число гостей, зрителей и количество аккредитованной прессы. Впрочем, многие журналисты могут и у себя дома, не выезжая в Венецию, присутствовать на онлайн-конференциях. Что касается звезд и съемочных групп, то Альберто Барбера продолжает надеяться, что многие из них будут сопровождать свои фильмы на фестивале и представят их публике.

Альберто Барбера подчеркнул, что это будет первый крупный международный фестиваль, который пройдет после глобальной вирусной атаки.

В прошлом году своим главным призом "Золотой лев" Венеция наградила фильм "Джокер" Тодда Филлипса. Список новых претендентов на призы-2020 обещают объявить 28 июля.