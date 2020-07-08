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08.07.2020 11:30
Рубрика: Видео

Видео: авторемонтники вытащили котенка, забившегося под защиту двигателя

Текст: Вадим Давыденко

Спасение нерядового Барсика, маленького и вусмерть перепуганного котенка, попало в объектив смартфона жительниц американского городка Коринф (штат Миссисипи). Операция по извлечению животного из-под защиты двигателя заняла около получаса и превратила всех ее участников в местных героев.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как котейка сумел протиснуться в узкую щель - знает только он сам, но вряд ли захочет вспоминать даже на приеме у психоаналитика. Скорее всего, туда его загнали собаки. А вот выбраться назад у него уже не хватило ни сил, ни мотивации. Осталось только истошно мяукать, надеясь, что тоненький голосок кто-нибудь да расслышит за ревом двигателя.

Девушка-владелица машины, к счастью, расслышала. И сначала попробовала выманить котенка, а когда это не получилось - на помощь пришли специалисты. Мимо проезжала сотрудница местного дилерского центра с автомастерской, как раз специализирующейся на неполной сборке-разборке машин и извлечении мелких перепуганных животных.

Защиту даже не пришлось снимать, главное было поднять Kia на подъемнике. Котенок был настолько мал, что сотрудница мастерской смогла вытащить его через узкую щель, и так трогателен, что владелица машины тут же решила забрать его себе. Назвать котейку, наверное, стоило бы Лонг Льюис Форд Линкольн, в честь автоцентра, где он разом обрел свободу и хозяйку, пожизненную любовь и гарантированную до конца его жизни миску кошачьего корма.

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