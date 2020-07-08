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08.07.2020 13:00
Рубрика: Видео

Видео: оставшийся без водителя автобус чуть не упал с обрыва

Текст: Вадим Давыденко

Не поставленная на ручной тормоз машина, припаркованная даже на небольшом склоне, это всегда высокая вероятность ЧП. Даже если водитель выходит из-за руля на считанные секунды, чтобы водички попить, например, или за сигаретами. Никак не напоминавшая о себе гравитация может внезапно проявить себя, увлечь неуправляемое авто вниз: прямо по шоссе, навстречу другим транспортным средствам, или, что еще хуже, с дороги на обочину, а там - в кювет или вниз с обрыва.

Фото: скиншот с www.youtube.com
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Так едва не случилось в каком-то из израильских курортных городков. На остановке водитель оставил автобус с пассажирами на покатой дороге и отошел по своим делам. Не поставил транспортное средство на ручной тормоз, но, к счастью, хотя бы колеса вывернул к встречной полосе, от обочины, где был крутой обрыв.

Постояв несколько секунд, автобус внезапно покатился вниз, сдавая задом и угрожая столкновением едущим вверх по склону машинам. Ехал он, к счастью, по дуге благодаря вывернутым передним колесам, поэтому через десяток метров совершил поворот на 90 градусов, встал поперек дороги и замер. А после этого гравитация повлекла его носом вперед к обочине и обрыву.

И тут, когда до падения с обрыва оставалось лишь 6-7 метров, в себя пришел водитель. Он коршуном ринулся к неуправляемому автобусу, запрыгнул в салон через переднюю пассажирскую дверь и за пару секунд до падения с обрыва успел нажать на тормоз. Уффф...

Примечательно, что все пассажиры все это время послушно сидели на своих местах, видимо, не обратив внимание на то, что автобус маневрирует абсолютно самостоятельно.

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#видео #авто