Внедорожный Volkswagen Golf выехал на испытания

В Сети появились фотографии нового Volkswagen Golf Alltrack - снимки опубликовало издание motor1.com. "Внедорожный" универсал проходит финальные испытания - на автомобиле практически нет камуфляжа.

Известно, что у машины немного изменится форма противотуманных фар. Также Golf Alltrack получит пластиковый обвес и увеличенный дорожный просвет.

Что касается двигателей, то новинка будет оснащаться как бензиновыми, так и турбодизельными моторами, роботом DSG или автоматической коробкой передач и системой полного привода. При этом не исключен выпуск спортивной версии с гибридной установкой.

Универсал повышенной проходимости дебютирует до конца года. Кроме того, в планах немецкой компании вывести на европейский рынок хот-хэтчи Golf GTI TCR и Golf R.

Восьмое поколение Volkswagen Golf пока не добралось до России. Ожидается, что хэтчбек для нашего рынка предложат с двумя бензиновыми моторами, которые будут работать исключительно с автоматическими коробками передач. Речь идет о 110-сильном атмосферном агрегате, который выпускают на предприятии марки в Калуге, а также о 1,4-литровой "турбочетверке" мощностью 150 л. с., для работы с которой адаптирована восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия.