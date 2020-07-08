Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.07.2020 18:05
Рубрика: Легковые авто

Внедорожный Volkswagen Golf выехал на испытания

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

В Сети появились фотографии нового Volkswagen Golf Alltrack - снимки опубликовало издание motor1.com. "Внедорожный" универсал проходит финальные испытания - на автомобиле практически нет камуфляжа.

Известно, что у машины немного изменится форма противотуманных фар. Также Golf Alltrack получит пластиковый обвес и увеличенный дорожный просвет.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Первую партию кроссовера Volkswagen Nivus раскупили в считанные часы

Что касается двигателей, то новинка будет оснащаться как бензиновыми, так и турбодизельными моторами, роботом DSG или автоматической коробкой передач и системой полного привода. При этом не исключен выпуск спортивной версии с гибридной установкой.

Универсал повышенной проходимости дебютирует до конца года. Кроме того, в планах немецкой компании вывести на европейский рынок хот-хэтчи Golf GTI TCR и Golf R.

Восьмое поколение Volkswagen Golf пока не добралось до России. Ожидается, что хэтчбек для нашего рынка предложат с двумя бензиновыми моторами, которые будут работать исключительно с автоматическими коробками передач. Речь идет о 110-сильном атмосферном агрегате, который выпускают на предприятии марки в Калуге, а также о 1,4-литровой "турбочетверке" мощностью 150 л. с., для работы с которой адаптирована восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия.

Фото: www.motor1.com
#Volkswagen