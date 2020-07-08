Жертвами ливней в Японии стали 60 человек

В Японии погибли около 60 человек из-за последствий ливневых дождей на юго-западе страны. В префектуре Кумамото на острове Кюсю зарегистрировано 58 смертельных случаев, передает телерадиокомпания NHK.

Еще как минимум два местных жителя находятся в так называемом состоянии "остановки сердца и легких". Эти летальные исходы будут отражены в статистике после соответствующего подтверждения со стороны медиков.

Кроме того, 17 японцев числятся пропавшими без вести. Спасатели эвакуируют местное население из районов бедствия. На местах работают бригады пожарных, полицейские и служащие Сил самообороны страны.