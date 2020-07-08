Журналисты обвинили президента Бразилии в преступной халатности

Бразильские журналисты обвинили президента страны Жаира Болсонару, у которого выявили COVID-19, в преступной халатности, сообщает издание O Dia.

Недовольство представителей СМИ вызвал тот факт, что 65-летний политик демонстративно снял защитную маску и не соблюдал социальную дистанцию на пресс-конференции, в ходе которой публично сообщил о своем положительном анализе на коронавирус. Дело вызвало широкий общественный резонанс, и уже спустя несколько часов Бразильская ассоциация прессы (ABI) выпустила сообщение о намерении подать в суд на главу государства.

"Болсонару действовал непозволительным образом, подвернув риску жизни других людей. ABI подает в Верховный суд на президента", - говорится в сообщении организации. Теперь ему грозит штраф или исправительные работы.

Предполагается, что Болсонару подхватил инфекцию от одного из сотрудников совей администрации.