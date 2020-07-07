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07.07.2020 18:50
Рубрика: В мире

У президента Бразилии выявлен коронавирус

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Анализ президента Бразилии Жаира Болсонаро выявил у него COVID-19. Об этом сообщил сам глава государства во вторник в прямом эфире государственного телеканала TV Brasil.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В настоящее время президент находится в своей жилой резиденции в Бразилиа и продолжает работу в удалённом режиме. Его самочувствие остаётся нормальным.

"Я чувствую себя хорошо, нормально, по сравнению со вчерашним днем. Я даже хочу прогуляться, но из-за рекомендаций врачей не буду", - заявил президент.

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Накануне у президента проявились симптомы ОРВИ, схожие с теми, что фиксируются при заболевании коронавирусом. В воскресенье у него заболел живот, а в понедельник поднялась температура, появились боли в теле и слабость. Обследование главы государства в Госпитале вооружённых сил, которое включало рентген лёгких, не выявило значительных изменений.

В субботу Болсонаро в сопровождении ряда министров бразильского правительства принял участие в праздновании Дня независимости США на вилле американского посла. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, все присутствующие были без масок. Все участники праздника сдали тесты на Covid-19 и ожидают его результатов.

Фото: REUTERS/Sergio Moraes
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Жаир Болсонаро с самого начала пандемии коронавируса не воспринимал это заболевание всерьёз, называя его "гриппчиком", и яростно выступал за скорейшее снятие карантинных ограничений.

Ситуация вокруг возможного заболевания президента COVID-19 в марте, когда после его визита в США у 23 членов его делегации был выявлен вирус, спровоцировала политический кризис в стране. В парламент было подано несколько десятков прошений о начале процедуры импичмента, которые до сих пор находятся на рассмотрении у председателя палаты депутатов Родриго Майи. В мае по решению Верховного федерального суда администрация президента была вынуждена опубликовать результаты тестирования Болсонаро на коронавирус, которые тогда оказались отрицательными.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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