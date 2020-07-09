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09.07.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Американец сделал бизнес на краже автомобильных ключей

Текст: Константин Руссов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Джейсон Гиббс, предприимчивый американец, который сумел почти заработать на новенький Porsche, всего лишь продавая запасные ключи от новых автомобилей. Он делал это, пользуясь своим служебным положением, работая на железнодорожной станции.

Гиббс - служащий транспортной компании CSX, которая осуществляла доставку новых автомобилей. Джейсон выстраивал машины перед погрузкой на платформы. Однажды в голову ему пришла великолепная мысль: воровать вторые комплекты ключей и продавать их через площадку eBay. Учётная запись принадлежала его приятелю, оплата покупки проходила через систему PayPal.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Но Гиббс допустил несколько роковых ошибок: аккаунт PayPal имел точно такой же ник-нейм, под каким злоумышленник был зарегистрирован в Instagram: "scarpone21". Во-вторых, оплату за пересылку товара вороватый служащий совершал личной банковской картой, а в-третьих, указывал свой реальный обратный адрес, по которому и приехали полицейские, купившие в частном порядке брелок от Ford F-150 и установившие, что он совпадает с однажды похищенным из отправляемой машины.

Гиббсу предъявили улики, перед которыми он оказался бессилен. Свою преступную карьеру Джейсон начал в конце 2017 года, она продолжалась до мая 2018-го. Как сообщает Detroit Free Press, за это время служащий украл более 1.9 тысячи ключей от автомобилей Ford, GM и Fiat Chrysler Automobiles, цены за один экземпляр варьировались от 69 до 160 долларов. Таким образом, меньше чем за год Гиббс заработал свыше 60 тысяч долларов.

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