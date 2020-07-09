Чем удивит зрителей "Славянский базар в Витебске"

По словам директор форума Глеба Лапицкого, слова которого цитирует в четверг БЕЛТА, существенно обновилась, прежде всего, программа мероприятий в Летнем амфитеатре. Пришлось, например, переформатировать первый конкурсный день молодых исполнителей, который получил в этом году название "Беларусь приветствует друзей". Зрителей будет встречать большой гала-концерт в сопровождении Президентского оркестра, в котором вместе с конкурсантами на сцену выйдут и белорусские артисты.

По ряду объективных причин, пояснили организаторы, перенесены на следующий год концерт Томаса Андерса и проект "Рок на все времена". Вместе с тем в афише сохранились проекты "Золотой хит", "Шансон ТВ - все звезды", объединенный со вторым конкурсным днем исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" концерт торжественного закрытия с участием шоу-балета Аллы Духовой Todes.

"Все заявленные артисты уже подтвердили свое участие - и Филипп Киркоров, и Елена Ваенга", - успокоил журналистов директор проекта. Кстати, предупредил он, доступ на сцену амфитеатра фанатов, желающих осыпать лепестками роз любимых артистов, тоже в этом году будет закрыт. Правда, уточнил Лапицкий, "мы не можем никому запретить приходить с цветами. Более того, если артист сам изъявит желание пройти в зал, у людей будет возможность вручить ему букет. Однако мы предлагаем альтернативу данному жесту: акцию "Букет добра", хорошо известную во всем мире.

Уже в ближайшее время будет объявлен благотворительный счет, на который можно будет перечислить деньги, предназначавшиеся для покупки цветов. А все собранные средства будут перечислены в помощь детям", - пояснил Лапицкий.

Гостей "Славянского базара в Витебске" в этом году ожидают и киносюрпризы после захода солнца, сообщил он. "Мы очень хотели реализовать эту идею еще год назад, однако вопросы технического характера оказались тогда непреодолимыми. А сейчас появилась такая возможность, и мы приглашаем всех мирового кинематографа в наш ночной кинотеатр. Это будет очень атмосферное мероприятие на большом экране и с прекрасным звуком", - заверили устроители проекта.