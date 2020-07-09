Chery рассказала, как оснастит новый кроссовер для России

Турбомотор с вариатором - так будет оснащаться новый Chery Tiggo 7 Pro для России. Машина появится у дилеров до конца лета.

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro в Китае пришел на смену прежней "семерке", продажи которой не устраивали компанию. В итоге на той же платформе в краткие сроки была создана, по сути, новая модель. Она получилась крупнее, премиальнее и технологичнее предыдущей версии.

Габаритные размеры - 4500/1842/1705 мм, то есть на 68 мм длиннее, на 5 мм шире и на 35 мм выше. А еще Pro сделали существенно мощнее. В пару к прежнему 156-сильному агрегату 1.5T добавили 197-сильный 1.6. Выбор трансмиссии оказался еще шире - "механика", вариатор и робот с двумя сцеплениями.

Как выяснилось, Tiggo 7 Pro для России будет оснащаться несколько проще. А если конкретно - самого мощного двигателя у него не будет (такой у нас положен только CheryExeed TXL). Полуторалитровый дефорсируют до 147 л.с. (в отличие от стандартного Tiggo 7, которому зачем-то оставили невыгодные с точки зрения транспортного налога 152 л.с.). А сочетаться силовая установка будет только с вариатором.

Мотор в компании называют высокоресурсным. Он выдает крутящий момент 210 Нм в диапазоне от 1750 до 4000 об/мин, при этом от 80% максимального значения доступны уже от 1350 вплоть до "отсечки" на 6000 об/мин. Вариатор CVT25, как обещают в Chery, позволяет обеспечить автомобилю быстрый старт и моментальное ускорение. А заодно в компании отметили, что коробка оборудована стальным ремнем от Bosch - он повышает КПД трансмиссии до 92,5% и экономит 7% топлива.

В итоге Tiggo 7 Pro можно разогнать до 186 км/ч, причем вторую сотню он разменивает уже через 9,8 с. В загородном режиме машина использует 6,6 л на 100 км, в городском - 10,8, в смешанном получается 8,2. При этом использовать можно даже 92-й бензин.

Напомним, что Chery Tiggo 7, который в России будет продаваться параллельно с Pro, оснащается в России не только 152-сильным 1.5T, но и 122-сильным "атмосферником" объемом 2 литра. Первый работает с "механикой", второй - с вариатором. Стоит машина от 1,2 до 1,4 млн рублей. Очевидно, новинка будет дороже, вплотную приблизившись по стоимости к флагманскому Tiggo 8.