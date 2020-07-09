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09.07.2020 16:07
Рубрика: Легковые авто

Депутаты предложили ввести электронные версии водительских прав

Текст: Владимир Баршев
Депутаты предложили ввести в обращение электронные версии водительских удостоверений, а также свидетельств о регистрации транспортных средств. С таким предложением они обратились к министру МВД Владимиру Колокольцеву и министру транспорта Евгению Дитриху (текст обращения есть в "РГ").
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С подобной инициативой выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"В век цифровизации и новых информационных технологий открываются широкие возможности для обеспечения удобства идентификации комплекта различных документов. Предлагаем рассмотреть возможность внедрения электронной версии свидетельства о регистрации транспортного средства наряду с традиционной бумажной версией. Кроме того, аналогичный электронный формат можно предусмотреть и для водительского удостоверения", - говорится в обращении.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Чтобы обеспечить подлинность электронной версии этих важных, как для водителей, так и для контролирующих органов, документов, депутаты предлагают наносить на них специальный идентифицирующий знак, например, QR-код, или штрих-код, либо иной буквенно-цифровой код, позволяющий сотрудникам ГИБДД оперативно получить полные сведения как о транспортном средстве, так и о водителе, предъявляющем данный документ в электронном виде.

Напомним, что ранее эти же депутаты направили в правительство поправки в КоАП, которые предусматривают отмену задержания автомобиля, в том случае, если водитель забыл или потерял свидетельство о регистрации. А может быть его у него украли. При этом у водителя есть, например, фотографии на смартфоне подлинных документов.

Также стоит напомнить, что глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников не раз говорил, что у сотрудника ДПС всегда есть возможность проверить по базам данных ГИБДД кому принадлежит машина, есть ли у водителя права, не лишен ли он права управления. Современные технологии позволяют даже одним простым нажатием кнопки фотографирования на том же планшете установить личность того, кто сидит за рулем.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
МВД предлагает исправить бланки водительских удостоверений

Сейчас, если автовладелец оформил электронный полис, ему не нужно возить с собой его бумажную распечатку. Достаточно показать его электронную версию. У нас появились электронные паспорта транспортных средств. На сегодняшний день их оформлено почти 845 тысяч. То есть, это машины, владельцам которых не выдано на руки лишних бумажек.

Стоит напомнить, что в следующем году даже диагностическая карта будет оформляться только в электронном виде. А ее бумажную копию будут выдавать только по требованию автовладельца.

Введение электронных прав рассматривается в разных странах. Но пока еще никто прорыва в этой области не совершил. Международные соглашения, в частности конвенция о дорожном движении, предусматривает только бумажный или пластиковый вариант такого документа. Но возможность введения электронной копии таких документов не противоречат ни конвенции, ни тенденциям в развитии цифровизации.