Депутаты предложили ввести электронные версии водительских прав

Депутаты предложили ввести в обращение электронные версии водительских удостоверений, а также свидетельств о регистрации транспортных средств. С таким предложением они обратились к министру МВД Владимиру Колокольцеву и министру транспорта Евгению Дитриху (текст обращения есть в "РГ").

С подобной инициативой выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"В век цифровизации и новых информационных технологий открываются широкие возможности для обеспечения удобства идентификации комплекта различных документов. Предлагаем рассмотреть возможность внедрения электронной версии свидетельства о регистрации транспортного средства наряду с традиционной бумажной версией. Кроме того, аналогичный электронный формат можно предусмотреть и для водительского удостоверения", - говорится в обращении.

Чтобы обеспечить подлинность электронной версии этих важных, как для водителей, так и для контролирующих органов, документов, депутаты предлагают наносить на них специальный идентифицирующий знак, например, QR-код, или штрих-код, либо иной буквенно-цифровой код, позволяющий сотрудникам ГИБДД оперативно получить полные сведения как о транспортном средстве, так и о водителе, предъявляющем данный документ в электронном виде.

Напомним, что ранее эти же депутаты направили в правительство поправки в КоАП, которые предусматривают отмену задержания автомобиля, в том случае, если водитель забыл или потерял свидетельство о регистрации. А может быть его у него украли. При этом у водителя есть, например, фотографии на смартфоне подлинных документов.

Также стоит напомнить, что глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников не раз говорил, что у сотрудника ДПС всегда есть возможность проверить по базам данных ГИБДД кому принадлежит машина, есть ли у водителя права, не лишен ли он права управления. Современные технологии позволяют даже одним простым нажатием кнопки фотографирования на том же планшете установить личность того, кто сидит за рулем.

Сейчас, если автовладелец оформил электронный полис, ему не нужно возить с собой его бумажную распечатку. Достаточно показать его электронную версию. У нас появились электронные паспорта транспортных средств. На сегодняшний день их оформлено почти 845 тысяч. То есть, это машины, владельцам которых не выдано на руки лишних бумажек.

Стоит напомнить, что в следующем году даже диагностическая карта будет оформляться только в электронном виде. А ее бумажную копию будут выдавать только по требованию автовладельца.

Введение электронных прав рассматривается в разных странах. Но пока еще никто прорыва в этой области не совершил. Международные соглашения, в частности конвенция о дорожном движении, предусматривает только бумажный или пластиковый вариант такого документа. Но возможность введения электронной копии таких документов не противоречат ни конвенции, ни тенденциям в развитии цифровизации.