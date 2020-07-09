Детская железная дорога в Минске открыла новый сезон

Еще задолго то того, как страну облетели слова полюбившегося шлягера про орлят, которые учатся летать, в одной из молодежных газет читатели обратили внимание на вкрадчивый заголовок: "Летайте по земле поездами".

А было это через десять лет после Великой Победы, когда в далеком 1955 году 9 июля в белорусской столице торжественно открывали Детскую железную дорогу, которой позже было присвоено имя легендарного белорусского партизана Константина Заслонова.

Несмотря на название, у младшего брата "чугунки", расположенной в самом центре Минска рядом с парком Челюскинцев, сохранены все атрибуты настоящей трассы: тепловозы с вагонами, правила движения, начальники трех станций, машинисты и проводники.

Правда, есть и свои отличия: от большой магистрали она, например, отличается шириной колеи в 750 мм и длиной трассы - 4,5 км.

В путешествие поезда вместе с юными пассажирами отправятся в этот четверг ровно в одиннадцать часов утра со станции "Заслоново", сообщили БЕЛТА городские власти. Именно отсюда ежегодно уходят и сюда возвращаются составы. Кроме того, в пути будет еще две остановки: на вокзале "Сосновый бор" и станции "Пионерская".

"Пионерская" считается чисто технической станцией, на которой размещен пульт управления стрелками и сигналами. Здесь же производится техническое обслуживание подвижного состава и экипировка локомотивов.

А полноценную остановку состав делает на станции "Сосновый Бор", где пассажиры могут прогуляться и подышать свежим воздухом. Кстати, обычно первых пассажиров, уточняет агентство, здесь принимают в мае, но в этом году был запланирован ремонт вокзала. Поэтому открытие сезона решили отложить до 9 июля - важной даты в истории Детской железной дороги.

А те, кто уже успел хоть раз с ветерком пролететь по стальной магистрали, с восторгом вспоминают и красоту здания мини-вокзала, гостеприимство его руководства и рядовых исполнителей. Ведь все они - минские школьники: контролеры, проводники. Даже поездом управляют дети, да и роль начальника станции тоже доверена старшеклассникам.

Своим мастерством и прилежанием, считают местные обозреватели, юные энтузиасты задают настроение всем пассажирам, кто отправляется в небольшое и очень волнительное путешествие по белорусской столице через лесопарки, реку, мосты. А в вагонах всю дорогу под стук колес звучат любимые мелодии детворы.