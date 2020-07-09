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09.07.2020 03:00
Рубрика: Digital

Эксперты спрогнозировали подорожание ноутбуков на 5-7 процентов

Текст: Иван Черноусов
Во второй половине года цены на ноутбуки не упадут, но и не будут сильно расти. Эксперт прогнозирует изменение цены на 5-7 процентов, из-за того, что модельный ряд остался примерно таким же, как и в прошлом году.

"Соотношение цена-качество стало главным критерием при выборе ноутбука, поэтому покупатели ориентируются на проверенные модели, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Это не обязательно самые недорогие ноутбуки, потому что лэптоп выбирают на длительный срок".

В первом полугодии 2020 года рост рынка ноутбуков продолжился. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи выросли на 38% в штуках и 46% в деньгах - до 1,5 млн устройств и 61,8 млрд рублей, сообщает компания "Связной".

Фото: istock
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Средняя цена устройства выросла на 6% и составила почти 41 тыс. рублей. Наиболее популярным брендом у россиян стал Asus, который занял 23% рынка в штуках. Второе место по количеству проданных устройств занимает Acer с долей 19%, а третье - Lenovo (доля этой компании составляет 18%).

По количеству заработанных денег на российском рынке лидирует также Asus (25%), на втором месте - Lenovo (22%), а на третьем Acer - с долей 20%. При этом основным драйвером рынка стали именно онлайн-продажи. За первые шесть месяцев 2020 года онлайн-продажи ноутбуков выросли на 118% в штуках и 120% в деньгах. Средняя цена покупки в интернет-канале продаж составила 42,5 тыс рублей.

"Интересным является тот факт, что Asus является лидером и по сумме продаж, и по количеству проданных ноутбуков, - поясняет Муртазин. - Поэтому соотношение цена-качество угадано ими хорошо. Это и игровые ноутбуки, и ноутбуки как для игр, так и для работы. На такие параметры и ориентируются люди".

Игровые ноутбуки теснят с рынка настольные компьютеры

Группа "М.Видео-Эльдорадо" приводит несколько другие цифры: российский розничный рынок ноутбуков в первом полугодии 2020 года составил порядка 1,4 млн штук и 57 млрд рублей, что больше на 35% в штуках и 45% в деньгах, чем годом ранее. Наибольшим спросом мобильные компьютеры пользовалась в марте и апреле, что связано переходом многих россиян на удаленную работу и обучение во время действия карантинных мер. В этот период повышенным спросом также пользовались производительные модели для игр и развлечений.

Покупатели выбирали в основном классические полнофункциональные модели с экраном от 15 дюймов и выше (80% продаж в штуках). В Топ-5 наиболее популярных брендов вошли Asus, Acer, Lenovo, HP и Apple. Лидеры заняли 85% российского рынка в штуках и 88% в деньгах. Самыми продаваемыми моделями оказались: Lenovo IdeaPad S145-15AST, Huawei Matebook D 14 NBL-WAQ9R, Apple MacBook AIR MQD32, Acer Nitro 5 AN515-54-58LL и Aspire 3 A315-42G-R3HC.

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