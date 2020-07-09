Элизабет Мосс сыграет убийцу-домохозяйку в сериале "Кэнди"

Американская актриса Элизабет Мосс нынче нарасхват - еще не так давно вышел в прокат психологический триллер "Ширли" (российский прокат намечен на сентябрь), как стало известно, что звезда "Рассказа служанки" и "Человека-невидимки" сыграет главную роль в криминальном сериале "Кэнди". И если в очередной адаптации книги Герберта Уэллса ее героиня столкнулась с насилием со стороны близкого человека, то в новом проекте Мосс сама превратится в убийцу.

Сюжет сериала основан на реальных событиях и рассказывает историю жительницы Техаса Кэнди Монтгомери. У этой женщины было все, о чем только можно мечтать: работящий муж с высоким окладом, дети-милашки и уютный домик в пригороде. А еще у примерной домохозяйки была лучшая подруга Бетти Гор, с которой дама вместе захаживала в церковь. Казалось бы, идеальная жизнь, но за этим фасадом скрывались шекспировские страсти: недовольная, что муж постоянно сидит на работе, Кэнди начала встречаться с мужем подруги, а 13 июня 1980 года, когда Бетти сообщила, что ждет ребенка, решила избавиться от нее при помощи топора.

Сценарием проекта займется многократная номинантка на "Эмми" (сериал "Безумцы") Робин Вейт. Площадка для трансляции сериала пока не найдена, но учитывая нынешнюю популярность Мосс, можно предположить, что конкуренция за права на показ разгорится серьезная.

Сама Мосс призналась, что давно мечтала сыграть антигероиню и искала возможности снова поработать с Робин. "Когда мне предложили роль домохозяйки из Техаса, которая была уверена, что убийство сойдет ей с рук, я просто спросила: "Где поставить подпись?" - рассказала она The Hollywood Reporter.

Кстати, нашумевшая история Монтгомери уже была показана в фильме "Убийство в маленьком городе" 1990 года. Тогда Барбара Херши получила за роль Кэнди премии "Эмми" и "Золотой глобус".