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09.07.2020 20:36
Рубрика: В мире

Градоначальник Сеула покончил с собой

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Один из самых известных и популярных политиков Южной Кореи мэр Сеула Пак Вон Сун покончил с собой. Хотя официальная версия причины ухода из жизни не разглашается, но доминируют слухи, что секретарша обвинили Пака в сексуальных домогательствах. Это станет сильным политическим ударом для правящего лагеря и президента страны.
Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

Новость об исчезновении 65-летнего сеульского градоначальника буквально "взорвала" СМИ Южной Кореи во второй половине дня в четверг, 9 июля. Его дочь сообщила в полицию, что отец исчез и с ним невозможно связаться, а до этого он высказался так, "будто оставлял завещание".

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Полиция начала расследование и тоже не смогла сразу определить местонахождение мэра Сеула, так как его телефон был выключен. Удалось выяснить, что он в 10:44 утра в четверг покинул свою резиденцию, будучи одетым в темную куртку, черные штаны, серые туфли и был с черным рюкзаком за плечами.

Местные журналисты немедленно начали собственное расследование и довольно скоро заявили об обнаружении тела мэра в одном из районов Сеула. Полиция первоначально опровергла информацию, пояснив лишь, что идут поиски с задействованием 770 сотрудников полиции и противопожарной службы.

Параллельно поползли слухи о том, что за несколько часов до ухода из резиденции Пак Вон Суна обвинила в сексуальных домогательствах его секретарша. Полиция подтвердила эту информацию.

В итоге примерно в полночь с четверга на пятницу правоохранительные органы официально заявили, что Пак Вон Сун мертв. Его тело было обнаружено в районе ворот Сукчон на склоне горы Пугак, которая находится на севере Сеула. Предварительная версия причины смерти - самоубийство.

В то же время появились подробности сообщений о заявлении секретарши, что в целом создало достаточно стройную картину того, что могло произойти. Как выяснилось, молодая женщина, которая несколько лет работала секретарем у мэра Сеула, поздно вечером в среду в присутствии своего адвоката подала заявление в Агентство региональной полиции Сеула, обвинив Пака к систематических и настойчивых сексуальных домогательствах, которые продолжались несколько лет. В подтверждение своих слов она представила переписку с мэром в мессенджере Telegram, где были в том числе и "фотографии личного содержания с Паком". По словам женщины, аналогичным домогательствам со стороны Пака подвергались и другие сотрудницы из числа женщин, но они боялись заявлять об этом и потому она решила сделать первый шаг.

В настоящий момент следователи, журналисты, эксперты, политологи и обычные люди обсуждают эту ситуацию и пытаются выяснить подробности события, которое взбудоражило страну. Пак Вон Сун был одним из видных и популярных деятелей правящей партии, соратником президента РК Мун Чжэ Ина. Мэр Сеула действительно пользовался любовью народа за свою простоту, честность, умение общаться напрямую с народом и человеческую доброту. Некоторые прочили ему пост следующего президента Южной Кореи. Потому новость о его смерти стала как гром среди ясного неба, тем более по подозрениям в сексуальных домогательствах.

Фото: предоставлено администрацией президента Республики Корея
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Правда, следует признать, что это уже далеко не первый видный политик из правящего лагеря Южной Кореи, кто "погорел" на запретных связях с женщинами, которые потом нашли мужество рассказать об этом. Несколько лет назад схожая ситуация произошла с губернатором провинцию Южная Чхунчхон Ан Хи Чжоном - секретарша обвинила его в изнасилованиях, которые имели место несколько лет назад. После судебных тяжб Верховный суд утвердил тюремный срок для Ана, а его политическая карьера закончилась, хотя его называли самым вероятным кандидатом на пост президента от правящего лагеря на выборах в 2022 году.

В апреле нынешнего года после парламентских выборов ушел в отставку мэр второго крупнейшего города Кореи Пусан, которого помощница обвинила в домогательствах. В настоящий момент ведется следствие и будет суд.

Если все слухи в отношении Пак Вон Суна подтвердятся, то это станет сильнейшим ударом по имиджу правящего лагеря и президента РК Мун Чжэ Ина, которые одержали убедительную победу на всеобщих выборах 15 апреля этого года.

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