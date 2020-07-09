Полиция: Мэра Сеула нашли мертвым

Обстоятельства смерти градоначальника пока неизвестны.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Пак Вон Суна нашли мертвым. Однако правоохранители вскоре опровергли эту информацию.

Напомним, что поиски мэра южнокорейской столицы начались после того, как в полицию обратилась его дочь. По ее словам, он "покинул дом… оставив записку, похожую на завещание. Его телефон в настоящее время отключен". По данным полиции и мэрии, Пак Вон Сун ушел из своей резиденции примерно в 10:44 (04:44 по московскому времени). На нем была темная одежда, а при себе имелся черный рюкзак.

Незадолго до происшествия администрация города объявила об отмене ряда мероприятий в расписании мэра в силу "неизбежных обстоятельств". Также стало известно, что градоначальник не вышел на работу из-за плохого самочувствия. Позже в СМИ появились сообщения о том, что бывшая секретарша Пак Вон Суна якобы написала на него заявление в полицию о сексуальных домогательствах и что его исчезновение может быть как-то с этим связано. Однако правоохранители пока не подтверждали эту информацию.