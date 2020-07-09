Указ губернатора Иркутской области от 9 июля 2020 года № 206-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "12 июля 2020 года" заменить словами "26 июля 2020 года";

2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 13 июля 2020 года по 26 июля.";

3) в пункте 12 слова "12 июля 2020 года" заменить словами "26 июля 2020 года";

4) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в абзаце первом пункта 1 слова "12 июля 2020 года" заменить словами "26 июля 2020 года";

в абзаце первом пункта 2 слова "12 июля 2020 года" заменить словами "26 июля 2020 года";

пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования настоящего пункта в части изоляции и медицинского наблюдения за работниками не распространяются на лиц, ранее перенесших заболевание коронавирусной инфекцией и имеющих соответствующий иммунный статус, при наличии подтверждающего документа (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, положительный результат при тестировании на наличие антител на коронавирусную инфекцию (иммуноглобулин G (IgG)).".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







