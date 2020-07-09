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09.07.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Как хорошее вино: 23-летняя Toyota оказалась вдвое дороже новой

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.streetsideclassics.com Фото: www.streetsideclassics.com
Фото: www.streetsideclassics.com

Легендарная модель Toyota - Supra - бьет в США рекорды ликвидности. Пятое поколение автомобиля продается сейчас в стране за 42 990 долларов. Между тем спорткар четвертой генерации с пробегом в 59 тысяч км выставляют на продажу по цене вдвое выше - почти за 93 тысячи долларов. Соответствующее предложение появилось на сайте американской компании Streetside Classics. И авто наверняка купят. Ранее подобные машины в кузове A80 уходили даже за фантастические 176 тысяч долларов.

Фото: Harold Cunningham/Getty Images
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Впрочем, стоит уточнить: речь идет не о рядовой Supra, пусть и с налетом раритетности, а о купе из так называемой юбилейной серии Limited Edition 15th Anniversary. Данный экземпляр - в цвете Renaissance Red и идеальном состоянии - оснащен только родными компонентами. Под капотом у него 3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель 2JZ-GTE с двумя турбонагнетатателями. Пару такому агрегату составляет шестиступенчатая механическая трансмиссия.

Автомобиль 1997 года оснащен достойно и для нашего времени - у него кожаный салон, привод стеклоподъемников, круиз-контроль и климатическая установка. Любопытно, что Toyota до сих пор производит запчасти для Supra, учитывая, что модель востребована на вторичном рынке.

Фото: www.streetsideclassics.com

Добавим, что спорткар четвертого поколения - последняя классическая Supra.

Фото: iStock
Пять причин, почему "механика" лучше "автомата"

Современное купе спустя 17 лет после приостановки выпуска легендарной модели создали специалисты спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing. А в ее основе лежат узлы и агрегаты соплатформенной BMW Z4 нового поколения. Интересно, что оснащается она похожим на прежний мотором B58 3.0 - только с непосредственным впрыском топлива и системой изменяемых фаз. А в паре с ним теперь работает 8-диапазонный "автомат".

В России новая Supra представлена с августа 2019 года. Это самый дорогой автомобиль в линейке компании - единственная комплектация оценена в 5 534 000 рублей. Правда, в июле на машину действует скидка. Купить спорткар сейчас можно дешевле 5 млн рублей.

Фото: www.streetsideclassics.com
#Toyota