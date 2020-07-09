Врачи нашли потенциальный ключ к лечению скрытой болезни печени

Ученые из Университета Колорадо заявили о разработке новой, показавшей многообещающие результаты, терапии для борьбы с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).

Стремительное распространение этого недуга по всему миру близко, по оценкам медиков, к критическим показателям. Как рассказала ведущий автор исследования профессор иммунологии и микробиологии Мерседес Ринкон, скрытая болезнь печени в настоящее время затрагивает около четверти населения планеты. Накопление жира в этом органе может привести к фиброзу и впоследствии к неалкогольному стеатогепатиту (НАСГ), вызывающему печеночную недостаточность и летальный исход.

Доклиническое исследование, выводы которого опубликованы в журнале Nature Communications, выявило влияние на развитие недуга J-протеина (MCJ), он живет в митохондриях, сжигающих липиды. Оказалось, что данный белок тормозит метаболическую активность митохондрий, а в печени пациентов с НАЖБП его концентрация существенно превышает допустимую норму.

В лабораторных экспериментах на грызунах ученые использовали малую интерферирующую РНК (миРНК) для подавления J-протеина в печени. Результат оказался успешным. Группа мышей в течение двух месяцев получала рацион с высоким содержанием жиров и фруктозы, после чего у них развилась жировая болезнь печени. Часть животных затем подвергли лечению с применением миРНК. Спустя некоторое время уровень липидов и фиброза в печени у них оказался ниже по сравнению с грызунами, не получавшими терапию.

- Результаты показали, что мыши с пониженным содержанием J-белка устойчивы к развитию жировой болезни печени и НАСГ. Ключевым аспектом терапии является доставка препарата в правую часть печени. Для этого мы объединили миРНК с ферментом GalNac - производным сахара. Он связывается непосредственно гепатоцитами, составляющими большую часть печени, в итоге после начала заболевания был снижен стеатоз и фиброз, - заявила доктор Ринкон.

В настоящее время большинство терапевтических препаратов для лечения НАСГ, проходящих клинические испытания, основаны на применении системного лечения. Выявленный метод по снижению уровня J-протеина является альтернативной терапевтической стратегией и обладает высоким потенциалом эффективности, отметили участники исследования.