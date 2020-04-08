Врач рассказал, как распознать появление жировой болезни печени

Неалкогольная жировая болезнь печени, при которой печеночная ткань перерождается в жировую, опасна повышенным риском развития цирроза или рака печени.

Как пояснил профессор из Гарвардской медицинской школы Рохит Кулькарни, методов раннего выявления недуга до сих пор не было (специалисты опирались на основные факторы риски НЖБП - ожирение, сахарный диабет, высокий холестерин).

Последние годы исследователи усердно трудились над выявлением ранних биомаркеров заболевания. В результате медики пришли к выводу, что NREP - белок, связанный с регенерацией нейронов - может помочь распознать НЖБЛ на ранней стадии.

- NREP можно использовать в качестве нового биомаркера для НЖБП. Белок участвует в регуляции метаболизма жировой ткани печени. Исследование показало, что как только у человека начинается НАЖБП, уровни циркулирующего NREP становятся ниже, - пояснили специалисты.

Ранее испанский диетолог Айтор Санчес объяснил, что при первых признаках жировой болезни печени следует ограничить употребление спиртного и различных сладких продуктов. В рацион рекомендуется включить полезные масла.